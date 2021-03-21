21 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Domagoj Vida Fenerbahçe'yi seviyor

Vida Fenerbahçe'yi seviyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

Spor Toto 'in 31. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede siyah-beyazlılar adına golü atan isim olan , Fenerbahçe ile iç sahada oynanan son 4 maçın 3'ünde gol attı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 31. haftasında ezeli rakibi 'yi konuk eden , rakibi karşısında mücadelenin 48. dakikasında Vida'nın golüyle öne geçti. 'ın ceza sahası içine yaptığı ortada savunmanın arasında yükselip kafayı vuran yıldız oyuncu, Fenerbahçe karşısında iç sahada boy gösterdiği 4. maçta 3. golünü attı. 2017-2018 sezonunun 23. haftasında Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı derbide takımının ilk golünü atan Vida, 2018-2019 sezonunda oynanan ve 3-3 sonuçlanan maçta golü bulunmayan Vida, geçtiğimiz sezon 33. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde takımını öne geçiren isim olmuştu. Vida bu maçta da sarı-lacivertli rakibini boş geçmedi ve siyah-beyazlıları karşılaşmada 1-0 öne geçiren oyuncu oldu. Bu sezon Süper Lig'de 23. maçına çıkan , 4. golüne ulaşmış oldu.

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