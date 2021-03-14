14 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de derbisinde eksik yok

Derbiye eksik yok
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

açısından, galibiyeti dışında önceki gecenin bir diğer önemli olayı da dört oyuncusunun kart görmeden 90 dakikayı tamamlamasıydı.

açısından, galibiyeti dışında önceki gecenin bir diğer önemli olayı da dört oyuncusunun kart görmeden 90 dakikayı tamamlamasıydı. Siyah beyazlılar Ghezzal, Rosier, Josef ve 'in 3 sarı kartla çıktığı mücadeleyi kart görmeden bitirdiler ve F.Bbahçe maçına eksiksiz çıkma şansını yakaladılar.

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