Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de derbisinde eksik yok

Beşiktaş açısından, Başakşehir galibiyeti dışında önceki gecenin bir diğer önemli olayı da dört oyuncusunun kart görmeden 90 dakikayı tamamlamasıydı.

Beşiktaş açısından, Başakşehir galibiyeti dışında önceki gecenin bir diğer önemli olayı da dört oyuncusunun kart görmeden 90 dakikayı tamamlamasıydı. Siyah beyazlılar Ghezzal, Rosier, Josef ve Necip'in 3 sarı kartla çıktığı mücadeleyi kart görmeden bitirdiler ve F.Bbahçe maçına eksiksiz çıkma şansını yakaladılar.

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