15 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Josef De Souza'dan Atiba sözleri! "38 yaşında..."

Beşiktaş'ta son dakika haberi...38 yaşındaki Kanadalı yıldız Atiba'nın istikrarı ve performansının kendisini etkilediğini belirten Josef de Souza, "Onun gibi uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet edebilmek en büyük hayalim" diye konuştu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ta Josef De Souza'dan Atiba sözleri! 38 yaşında...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 Giriş Tarihi: 15.03.2021

'ta ikinci baharını yaşayan , maçında attığı golle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Beşiktaş'ta Josef De Souza'dan Atiba sözleri! 38 yaşında...

Sezon başında takıma bonservissiz olarak katılan ve 1.3 milyon Euro maaşa imza atan Brezilyalı orta saha, performansıyla hem teknik heyetin hem de yönetimin yüzünü güldürüyor.

Beşiktaş'ta Josef De Souza'dan Atiba sözleri! 38 yaşında...

Tamamen şampiyonluğa odaklanan 32 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşı gibi uzun yıllar formasını giymek istiyor.

Beşiktaş'ta Josef De Souza'dan Atiba sözleri! 38 yaşında...

YAPACAĞIMIZ SON MUKAVELE OLMAYACAK
Sabah'ın haberine göre Josef'in yakın çevresine, 'nın 38 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu performansla kendisini etkilediğini belirterek, "Onun gibi mümkün olduğu sürece kariyerime 'ta devam edeceğim" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Josef De Souza'dan Atiba sözleri! 38 yaşında...

Siyah beyazlı yöneticiler, devre arasında sözleşmesini 30 Haziran 2022'ye kadar uzattıkları sambacıya olan inançlarını, "Bu imzaları son kez atmıyoruz. Mutlaka devamı gelecek" sözleriyle dile getirmişti.

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