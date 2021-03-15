Beşiktaş'ta Josef De Souza'dan Atiba sözleri! "38 yaşında..."
Beşiktaş'ta son dakika haberi...38 yaşındaki Kanadalı yıldız Atiba'nın istikrarı ve performansının kendisini etkilediğini belirten Josef de Souza, "Onun gibi uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet edebilmek en büyük hayalim" diye konuştu. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta ikinci baharını yaşayan Josef de Souza, Başakşehir maçında attığı golle galibiyette büyük pay sahibi oldu.
Sezon başında takıma bonservissiz olarak katılan ve 1.3 milyon Euro maaşa imza atan Brezilyalı orta saha, performansıyla hem teknik heyetin hem de yönetimin yüzünü güldürüyor.
Tamamen şampiyonluğa odaklanan 32 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşı Atiba Hutchinson gibi uzun yıllar Beşiktaş formasını giymek istiyor.
Siyah beyazlı yöneticiler, devre arasında sözleşmesini 30 Haziran 2022'ye kadar uzattıkları sambacıya olan inançlarını, "Bu imzaları son kez atmıyoruz. Mutlaka devamı gelecek" sözleriyle dile getirmişti.
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