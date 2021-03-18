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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine Ersin Destanoğlu için geliyorlar! Lyon izleyecek ve...

Derbiye Ersin için geliyorlar! Lyon izleyecek ve...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

'in 31. haftası, - Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yapacak. Şampiyonluk yarışını sürdüren iki ezeli rakibin kozlarını paylaşacağı maçta, siyah beyazlılar adına farklı bir detay daha ön plana çıktı. ekiplerinden Lyon, Kartal'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu bu dev maçta izlemeye gelecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'ın genç yıldızı Ersin Destanoğlu pazar günü yakından takip edilecek. Ligi'nin önemli kulüplerinden Lyon'un scoutlarının 'ta oynanacak karşılaşmayı tribünden izleyeceği öğrenildi.

'de yer alan habere göre; sezon başından beri 20 yaşındaki kaleciyi takibe alan Lyon'da scoutların yönetime yeni bir rapor daha sunacağı öğrenildi. Fransız ekibinin başarılı kaleciyi sezon sonunda renklerine bağlamakta kararlı olduğu biliniyor. Lyon'un sezon biter bitmez Siyah- Beyazlı yönetimin kapısını çalacağı ve geri çevrilmeyecek bir teklif yapacağı iddia edildi.

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2018 ılından beri A takımda görev yapan Ersin Destanoğlu'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Genç eldiven etkili performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. (Takvim)

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