Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Dev maç öncesinde iki takım da şampiyonluk yolunda rakibini de geri düşürerek 6 puan değerindeki bu maçı kazanmak istiyor. Mücadele öncesinde iki ekibin de golcülerine bakıldığında ise siyah beyazlılarda, Aboubakar, Cyle Larin ve Cenk Tosun'un performansı ön plana çıkıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş şampiyonluk yarışında ilerlerken bunda şüphesiz en büyük etken golcüleri… Siyah-Beyazlılar'ın santrforları Aboubakar, Cyle Larin ve Cenk Tosun şimdiye kadar ligde 31 gole imza attı. Rakibi Fenerbahçe'de ise Samatta, Papiss Cisse ve Thiam'ın toplam gol sayıları sadece 14'te kaldı.

ABOUBAKAR VE LARIN'DEN 29 GOL

Kartal'da Aboubakar 24 maçta 15, Larin 27 maçta 14 ve Cenk Tosun 1 maçta 2 gol attı. Samatta 22 karşılaşmada 4, Cisse 21 maçta 4 ve Thiam da 24 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

9 MAÇTIR GOL ATAMIYORLAR

Fenerbahçe'de Cisse ve Thiam ikilisi 9 maçtır gol atamıyor. Kanarya'nın forvetleri çok formsuz. Takvim'in haberine göre bu yüzden Erol Bulut'un derbide sağ kanat Valeinca'yı santrfor oynatması bekleniyor.

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