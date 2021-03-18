18 Mart 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'ye derbi öncesi golcüleriyle fark attı! Aboubakar, Larin ve Cenk Tosun...

Kartal'dan derbi öncesi Kanarya'ya fark! Golcüler...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 Giriş Tarihi: 18.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Dev maç öncesinde iki takım da şampiyonluk yolunda rakibini de geri düşürerek 6 puan değerindeki bu maçı kazanmak istiyor. Mücadele öncesinde iki ekibin de golcülerine bakıldığında ise siyah beyazlılarda, , Cyle Larin ve 'un performansı ön plana çıkıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş şampiyonluk yarışında ilerlerken bunda şüphesiz en büyük etken golcüleri… Siyah-Beyazlılar'ın santrforları , Cyle Larin ve şimdiye kadar ligde 31 gole imza attı. Rakibi Fenerbahçe'de ise Samatta, ve Thiam'ın toplam gol sayıları sadece 14'te kaldı.

ABOUBAKAR VE LARIN'DEN 29 GOL

'da Aboubakar 24 maçta 15, Larin 27 maçta 14 ve Cenk Tosun 1 maçta 2 gol attı. Samatta 22 karşılaşmada 4, 21 maçta 4 ve Thiam da 24 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

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9 MAÇTIR GOL ATAMIYORLAR

Fenerbahçe'de Cisse ve Thiam ikilisi 9 maçtır gol atamıyor. 'nın forvetleri çok formsuz. Takvim'in haberine göre bu yüzden 'un derbide sağ kanat Valeinca'yı santrfor oynatması bekleniyor.

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