18 Mart 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan gurbetçi transferi! Ercan Kara...

Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, şimdiden gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başladı. Siyah beyazlılar kadroya yapılacak transferlere yoğunlaşırken, flaş bir isimle anlaşma sağladı. Genç olması ve potansiyelini ön planda tutan Kartal, Avusturya Ligi'nde forma giyen 22 yaşındaki gurbetçi golcü Ercan Kara'yı kadrosuna katacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan gurbetçi transferi! Ercan Kara...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

gelecek sezonun ilk transferini 'dan yapıyor. Gelen bilgilere göre siyah-beyazlılar Avusturya'nın takımında forma giyen 22 yaşındaki gurbetçi ile anlaşmaya vardı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan gurbetçi transferi! Ercan Kara...

Sözleşmesi gelecek yıl sonunda bitecek olan 1.92'lik golcü için 'e 1.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan gurbetçi transferi! Ercan Kara...

22 maçta 12 gol ve 6 asistle oynayan Ercan'ı 'ın bir süredir takip ettiği ve kendisinin aradığı sırtı dönük top alan ve kaleye dönebilen forvet tipine çok uygun olduğu için transferini istediği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan gurbetçi transferi! Ercan Kara...

'nın aynı rakamı teklif etmesine rağmen oyuncunun 'a gitmek istediği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan gurbetçi transferi! Ercan Kara...

Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 62 resmi maçta görev yapan , bu periyotta 36 gol attı. 12 de asist yaparak toplam 48 gole direkt katkı sağladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan gurbetçi transferi! Ercan Kara...

ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa liginde de toplamda 8 maça çıkan Ercan burada da 3 gol ve 1 asist yaptı. (Fotomaç)

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