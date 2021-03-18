Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan gurbetçi transferi! Ercan Kara...
Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, şimdiden gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başladı. Siyah beyazlılar kadroya yapılacak transferlere yoğunlaşırken, flaş bir isimle anlaşma sağladı. Genç olması ve potansiyelini ön planda tutan Kartal, Avusturya Ligi'nde forma giyen 22 yaşındaki gurbetçi golcü Ercan Kara'yı kadrosuna katacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş gelecek sezonun ilk transferini Avusturya'dan yapıyor. Gelen bilgilere göre siyah-beyazlılar Avusturya'nın Rapid Wien takımında forma giyen 22 yaşındaki gurbetçi Ercan Kara ile anlaşmaya vardı.
Sözleşmesi gelecek yıl sonunda bitecek olan 1.92'lik golcü için Rapid Wien'e 1.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi.
22 maçta 12 gol ve 6 asistle oynayan Ercan'ı Sergen Yalçın'ın bir süredir takip ettiği ve kendisinin aradığı sırtı dönük top alan ve kaleye dönebilen forvet tipine çok uygun olduğu için transferini istediği belirtildi.
Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 62 resmi maçta görev yapan Ercan Kara, bu periyotta 36 gol attı. 12 de asist yaparak toplam 48 gole direkt katkı sağladı.
Rapid Wien ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa liginde de toplamda 8 maça çıkan Ercan burada da 3 gol ve 1 asist yaptı. (Fotomaç)
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