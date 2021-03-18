18 Mart 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş hem ligde hem kupada dolu dizgin! Fenerbahçe derbisi öncesinde yeni hedef...

Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna doludizgin devam eden Beşiktaş'ta, gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde siyah beyazlılar için tarihi bir fırsat geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş hem ligde hem kupada dolu dizgin! Fenerbahçe derbisi öncesinde yeni hedef...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 Giriş Tarihi: 18.03.2021

Beşiktaş Teknik Direktörü , daha önce takımıyla yaptığı toplantıda nisan ayına lider girme ve 3 kupaya ulaşma isteğini dile getirmişti. Siyah-beyazlılarda işler tam da deneyimli hocanın planladığı gibi gidiyor. İşte Kartal'ın yakaladığı müthiş ivmenin detayları:

Son dakika spor haberi: Beşiktaş hem ligde hem kupada dolu dizgin! Fenerbahçe derbisi öncesinde yeni hedef...

7 ŞUBAT'TAN BU YANA KAZANIYOR
7 Şubat'ta oynadığı maçıyla galibiyet serisi başlatan siyah-beyazlılar, 6'sı lig, 2'si Ziraat olmak üzere çıktığı 8 karşılaşmayı da kazanarak önemli bir başarı elde etti. Teknik direktör 'ın derbiye kadar takımından istediği kayıpsız seri amacına ulaşıldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş hem ligde hem kupada dolu dizgin! Fenerbahçe derbisi öncesinde yeni hedef...

TARİHİ FIRSAT KAPIDA
Sabah'ın haberine göre, hem teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını kazanmak hem de siyah-beyazlı kulübün 10 yıllık hasretine sonra vermek için çok önemli bir adım attı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş hem ligde hem kupada dolu dizgin! Fenerbahçe derbisi öncesinde yeni hedef...

Beşiktaş, sezonu , ve zaferiyle tamamlarsa tarihinde ilk kez bir sezonu 3 kupayı birden müzesine götürerek tamamlayacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş hem ligde hem kupada dolu dizgin! Fenerbahçe derbisi öncesinde yeni hedef...

TEK EKSİK GÖKHAN TÖRE
Kartal'da maçı öncesi , , ve sarı kart cezası sınırında bulunuyordu. ile oynanan lig karşılaşmasında kart görmeyen bu 4 oyuncu teknik heyetin yüreğine su serpti. Siyah-beyazlılar, kritik derbiye sadece 'den yoksun çıkacak.

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