7 ŞUBAT'TAN BU YANA KAZANIYOR

7 Şubat'ta oynadığı Konyaspor maçıyla galibiyet serisi başlatan siyah-beyazlılar, 6'sı lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 8 karşılaşmayı da kazanarak önemli bir başarı elde etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın derbiye kadar takımından istediği kayıpsız seri amacına ulaşıldı.