Flaş Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu! "Beşiktaş'ın en büyük kozu..."

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesinde iki takımın durumunu A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ değerlendirdi. Sarıdağ, "Beşiktaş sabırlı oynuyor, Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçında en büyük silahı savır olacak" şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş-Fenerbahçe haberleri

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