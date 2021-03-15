15 Mart 2021, Pazartesi
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FENERBAHÇE DERBİSİNDE OLACAK MI?
Öte yandan Milli golcünün Fenerbahçe derbisinde yetiştirilmeye çalışılacağı ve kadroda olmasının beklendiği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'IN BAŞAKŞEHİR MAÇI KADROSU BELLİ OLDU!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosuna alınmadı.
FENERBAHÇE DERBİSİNDE OLACAK MI?
Öte yandan Milli golcünün Fenerbahçe derbisinde yetiştirilmeye çalışılacağı ve kadroda olmasının beklendiği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'IN BAŞAKŞEHİR MAÇI KADROSU BELLİ OLDU!
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