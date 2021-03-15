15 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı

Kartal'da yıldız isim kadroya alınmadı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 Giriş Tarihi: 15.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'ta , ile oynanacak maçının kadrosuna alınmadı.

'ta , ile oynanacak maçının kadrosuna alınmadı.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE OLACAK MI?

Öte yandan Milli golcünün Fenerbahçe derbisinde yetiştirilmeye çalışılacağı ve kadroda olmasının beklendiği kaydedildi.

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