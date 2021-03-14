14 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kritik maçların adamı Josef

Kritik maçların adamı Josef
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

Başakşehir karşısında galibiyeti getiren golü atan Josef de Souza kritik maçlardaki gol ve asistlerle öne çıktı.

Başakşehir karşısında galibiyeti getiren golü atan Josef de Souza kritik maçlardaki gol ve asistlerle öne çıktı. Brezilyalı futbolcu, daha önce ilk yarıda oynanan ve galibiyetle tamamlanan Başakşehir (3-2) ve F.Bahçe (3-4) karşılaşmalarında asist yaparken, 2-0 kazanılan Galatasaray derbisinde de golü bulan isim olmuştu.

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