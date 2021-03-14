14 Mart 2021, Pazar
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Beşiktaş'ta kritik maçların adamı Josef
Başakşehir karşısında galibiyeti getiren golü atan Josef de Souza kritik maçlardaki gol ve asistlerle öne çıktı.
Başakşehir karşısında galibiyeti getiren golü atan Josef de Souza kritik maçlardaki gol ve asistlerle öne çıktı. Brezilyalı futbolcu, daha önce ilk yarıda oynanan ve galibiyetle tamamlanan Başakşehir (3-2) ve F.Bahçe (3-4) karşılaşmalarında asist yaparken, 2-0 kazanılan Galatasaray derbisinde de golü bulan isim olmuştu.
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