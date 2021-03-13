13 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! "Larin'e Rafael'in hareketi net penaltı"

Çakar'dan VAR tepkisi! Larin'e, Rafael'in hareketi net penaltı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

Gazetesi yazarı , - maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Çakar, "'e, 'in bir müdahalesi . Çok açık bir penaltı. Ama VAR'dan en ufak bir uyarı yok. O halde VAR niye var ki. " dedi.

Gol düellosunu kazandı. Eğer Beşiktaş şampiyon olacaksa dün geceki maç yine önemli bir kilometre taşı oldu. kadro kalitesiyle bulunduğu yeri asla hak etmeyen bir takım. Ama , Beşiktaş karşısında her beraberliği yakaladıktan sonra takımını geri çekmesi belki de Beşiktaş'a galibiyeti getirdi. İlk yarıda yüzde 75 civarında top kontrolü Beşiktaş'ta. Abobakar'ın vurup direkten dönen topu dışında pozisyon üretemediler. Buna karşın Başakşehir'in direkten dönen bir topu ve kaleci Ersin'in kurtardığı yüzde 100'lük bir gol pozisyonu . Devre biterken gol geldi. topuğuyla tuhaf ama güzel bir gol attı. İkinci yarı Beşiktaş için amatörce yediği golle başladı. Adeta taçtan gol yediler. Sonra tekrar öne geçtiler ve bitime 15 dakika kalada N'Skala'nın hatasından skor yine eşitlendi. Klasik Aykut Kocaman takımı yine geriye çekti. Bitime az kala kafasını boşa uzattı, mükemmel kontrol etti, döndü vurdu ve Beşiktaş'a galibiyeti getirdi. Böylesine kötü goller yenen bir maçta, böylesine kapalı oynayan bir takıma karşı son dakikalarda maç kazanmak şampiyonluk maratonunda çok çok önemli. Üstelik takıma da hem moral hem de kendine güven aşılıyor. Hakem çok iyi maç yönetti ama VAR hakemi için öyle diyemeyeceğim. Beşiktaş'ın Cüneyt'in görmediği, görmesinin de çok zor olduğu bir penaltısı var. Larin'e, 'in bir müdahalesi var. Çok açık bir penaltı. Ama VAR'dan en ufak bir uyarı yok. O halde VAR niye var ki. ()

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