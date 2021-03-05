Sergen Yalçın'dan muhteşem dokunuş! Utku Yuvakuran ile Ersin Destanoğlu...

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, çalıştırdığı takımlarda genç futbolcuların performansını yükseltmeye devam ediyor. Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemde Ozan Tufan'ın performansını yükselten Yalçın, Beşiktaş'ta da genç futbolcuların parlamasına sebep oldu.

Alanyaspor'u çalıştırdığı esnada Ozan Tufan'ın milli takıma kadar yükselişini sağlayan performansının arkasındaki isim olan Sergen Yalçın, bu örneği Beşiktaş'ta da sürdürdü. Sergen Yalçın, Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu ikilisinin üst seviyeye gelmesini sağladı. Loris Karius ile kısa bir süre çalıştıktan sonra Alman oyuncunun ayrılması sonrası transfer istemeyen teknik direktör Sergen Yalçın yine fark yarattı... Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran, sezon başında ısrarla kaleci transferi istemeyen Sergen Yalçın'ın güvenini boşa çıkartmadı.

ARKALARINDA DURDU

Sezon başında ısrarla kaleci transferi istemeyen Sergen Yalçın, Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu ile sezona başlamıştı. Özellikle sezon başında yenilen hatalı gollere rağmen Yalçın, genç kalecilerin arkasında durdu.

BEŞİKTAŞ EN AZ GOL YİYEN TAKIMLAR ARASINDA

Bu güveni boşa çıkartmayan iki eldiven performansıyla göz dolduruyor. Ersin-Utku ikilisi, Siyah-Beyazlılar'ın kalesinde 411 dakikadır gol yememesinde büyük rol oynadı. Ayrıca Beşiktaş, 26 gol ile ligde en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor.

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