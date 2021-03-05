05 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan muhteşem dokunuş! Utku Yuvakuran ile Ersin Destanoğlu...

Sergen Yalçın'dan çifte bomba! Ozan Tufan...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

'ın başarılı teknik direktörü , çalıştırdığı takımlarda genç futbolcuların performansını yükseltmeye devam ediyor. Aytemiz 'u çalıştırdığı dönemde 'ın performansını yükselten Yalçın, Beşiktaş'ta da genç futbolcuların parlamasına sebep oldu.

'u çalıştırdığı esnada 'ın milli takıma kadar yükselişini sağlayan performansının arkasındaki isim olan , bu örneği 'ta da sürdürdü. Sergen Yalçın, Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu ikilisinin üst seviyeye gelmesini sağladı. ile kısa bir süre çalıştıktan sonra Alman oyuncunun ayrılması sonrası transfer istemeyen teknik direktör Sergen Yalçın yine fark yarattı... Beşiktaş'ta ve , sezon başında ısrarla kaleci transferi istemeyen Sergen Yalçın'ın güvenini boşa çıkartmadı.

ARKALARINDA DURDU

Sezon başında ısrarla kaleci transferi istemeyen Sergen Yalçın, Yuvakuran ve Destanoğlu ile sezona başlamıştı. Özellikle sezon başında yenilen hatalı gollere rağmen Yalçın, genç kalecilerin arkasında durdu.

BEŞİKTAŞ EN AZ GOL YİYEN TAKIMLAR ARASINDA

Bu güveni boşa çıkartmayan iki eldiven performansıyla göz dolduruyor. Ersin-Utku ikilisi, Siyah-Beyazlılar'ın kalesinde 411 dakikadır gol yememesinde büyük rol oynadı. Ayrıca Beşiktaş, 26 gol ile ligde en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor.

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