Sergen Yalçın'dan muhteşem dokunuş! Utku Yuvakuran ile Ersin Destanoğlu...
Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, çalıştırdığı takımlarda genç futbolcuların performansını yükseltmeye devam ediyor. Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemde Ozan Tufan'ın performansını yükselten Yalçın, Beşiktaş'ta da genç futbolcuların parlamasına sebep oldu.
Alanyaspor'u çalıştırdığı esnada Ozan Tufan'ın milli takıma kadar yükselişini sağlayan performansının arkasındaki isim olan Sergen Yalçın, bu örneği Beşiktaş'ta da sürdürdü. Sergen Yalçın, Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu ikilisinin üst seviyeye gelmesini sağladı. Loris Karius ile kısa bir süre çalıştıktan sonra Alman oyuncunun ayrılması sonrası transfer istemeyen teknik direktör Sergen Yalçın yine fark yarattı... Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran, sezon başında ısrarla kaleci transferi istemeyen Sergen Yalçın'ın güvenini boşa çıkartmadı.
ARKALARINDA DURDU
Sezon başında ısrarla kaleci transferi istemeyen Sergen Yalçın, Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu ile sezona başlamıştı. Özellikle sezon başında yenilen hatalı gollere rağmen Yalçın, genç kalecilerin arkasında durdu.
BEŞİKTAŞ EN AZ GOL YİYEN TAKIMLAR ARASINDA
Bu güveni boşa çıkartmayan iki eldiven performansıyla göz dolduruyor. Ersin-Utku ikilisi, Siyah-Beyazlılar'ın kalesinde 411 dakikadır gol yememesinde büyük rol oynadı. Ayrıca Beşiktaş, 26 gol ile ligde en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 196 personel alımı yapıyor! GİB iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları ne? GİB kontenjanı...
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?
- Halı saha ve yüzme havuzları açıldı mı? Halı sahalar hangi illerde açıldı? İstanbul'da halı sahalar kapalı mı? Açıklandı!