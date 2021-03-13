13 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü! Cenk Tosun idmana katılmadı

Kartal'a Cenk'ten kötü haber! Başakşehir maçı öncesi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah beyazlılarda devre arasında 'dan kiralanan , sakatlığı sebebiyle son antrenmana katılamadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, Ziraat Türkiye Kupası'da Medipol ile oynayacağı yarı final maçı hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılar Süper Lig'de 3-2 mağlup ettiği rakibi ile kupada finale kalma mücadelesi verecek.

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'nin haberine göre Beşiktaş'ta tedavisi süren , son antrenmanda da takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığını henüz atlatamayan , Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

29 yaşındaki oyuncu ile ilgili karar maç öncesi yapılacak son antrenmanda verilecek. Cenk, sakatlığını atlatması halinde Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilecek.

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