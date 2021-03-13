13 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü! Cenk Tosun idmana katılmadı
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, Başakşehir ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah beyazlılarda devre arasında Everton'dan kiralanan Cenk Tosun, sakatlığı sebebiyle son antrenmana katılamadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'da Medipol Başakşehir ile oynayacağı yarı final maçı hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılar Süper Lig'de 3-2 mağlup ettiği rakibi ile kupada finale kalma mücadelesi verecek.
NTV'nin haberine göre Beşiktaş'ta tedavisi süren Cenk Tosun, son antrenmanda da takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığını henüz atlatamayan Cenk, Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
29 yaşındaki oyuncu ile ilgili karar maç öncesi yapılacak son antrenmanda verilecek. Cenk, sakatlığını atlatması halinde Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilecek.
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