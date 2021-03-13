Beşiktaş'ta N’Sakala’ya tatlı sert uyarı

Sergen Yalçın'ın bir hafta aranın ardından savunmanın solunda Rıdvan yerine şans verdiği N'Sakala, yenilen iki golde de hata yaptı.

Sergen Yalçın'ın bir hafta aranın ardından savunmanın solunda Rıdvan yerine şans verdiği N'Sakala, yenilen iki golde de hata yaptı. 3-2'lik galibiyet sonrası teknik sorumlu Murat Şahin, Kongolu oyuncuya sarılarak tatlı sert uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.

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