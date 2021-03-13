13 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta N’Sakala’ya tatlı sert uyarı

N’Sakala’ya tatlı sert uyarı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

'ın bir hafta aranın ardından savunmanın solunda yerine şans verdiği N'Sakala, yenilen iki golde de hata yaptı.

'ın bir hafta aranın ardından savunmanın solunda yerine şans verdiği N'Sakala, yenilen iki golde de hata yaptı. 3-2'lik galibiyet sonrası teknik sorumlu , Kongolu oyuncuya sarılarak tatlı sert uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.

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