12 Mart 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i deplasmanda Larin, Welinton ve Josef de Souza'nın golleriyle 3-2 mağlup eden Beşiktaş puanını 63'e yükseltirken, Galatasaray ve Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını da 5'e çıkardı. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte sahada büyük sevinç yaşayan ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın bulunduğu locaya giderek 3 puanı hocalarına armağan eden futbolcuların coşkusu soyunma odasında da sürdü. 3 puanını sevincini doyasıya kutlayan Beşiktaşlı futbolcular, galibiyet pozu vermeyi de unutmadı.
Beşiktaş'tan Başakşehir maçı sonrası galibiyet pozu!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar bu galibiyetin ardından soyunma odasında zafer pozu verdi. (BJK spor haberleri)
Başakşehir deplasmanında 3-2 kazanan Beşiktaş, soyunma odasında galibiyeti doyasıya kutladı.
Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i deplasmanda Larin, Welinton ve Josef de Souza'nın golleriyle 3-2 mağlup eden Beşiktaş puanını 63'e yükseltirken, Galatasaray ve Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını da 5'e çıkardı. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte sahada büyük sevinç yaşayan ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın bulunduğu locaya giderek 3 puanı hocalarına armağan eden futbolcuların coşkusu soyunma odasında da sürdü. 3 puanını sevincini doyasıya kutlayan Beşiktaşlı futbolcular, galibiyet pozu vermeyi de unutmadı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig