12 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Başakşehir maçı sonrası galibiyet pozu!

Kartal'dan zafer pozu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 30. haftasında 'i 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar bu galibiyetin ardından soyunma odasında zafer pozu verdi. ( haberleri)

deplasmanında 3-2 kazanan , soyunma odasında galibiyeti doyasıya kutladı.

'in 30. haftasında Başakşehir'i deplasmanda , ve 'nın golleriyle 3-2 mağlup eden Beşiktaş puanını 63'e yükseltirken, ve 'yle arasındaki puan farkını da 5'e çıkardı. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte sahada büyük sevinç yaşayan ve Teknik Direktör 'ın bulunduğu locaya giderek 3 puanı hocalarına armağan eden futbolcuların coşkusu soyunma odasında da sürdü. 3 puanını sevincini doyasıya kutlayan Beşiktaşlı futbolcular, galibiyet pozu vermeyi de unutmadı.
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