03 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor deplasmanında 4 futbolcu sarı kart sınırında geçti

Kartal'da 4 futbolcu sınırda geçti!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.03.2021

'in 28. haftasında deplasmanda 'u yenmeyi başarak 'ta, 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyordu. , , ve sarı kart görmedi ve karşısında oynanacak olan maç öncesi ceza almadı. | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'ta zorlu maçı öncesi dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. , , ve maçta çok dikkatliydi ve sarı kart görmedi. 4 futbolcu maçında forma giyebilecek.

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