03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor deplasmanında 4 futbolcu sarı kart sınırında geçti
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u yenmeyi başarak Beşiktaş'ta, 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyordu. Valentin Rosier, Josef de Souza, Necip Uysal ve Rashid Ghezzal sarı kart görmedi ve Gaziantep FK karşısında oynanacak olan maç öncesi ceza almadı. | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ta zorlu Yeni Malatya maçı öncesi dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Valentin Rosier, Josef de Souza, Necip Uysal ve Rashid Ghezzal maçta çok dikkatliydi ve sarı kart görmedi. 4 futbolcu Gaziantep maçında forma giyebilecek.
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