12 Mart 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi Murat Şahin konuştu! "Başakşehir hoca değişiminden sonra savunma oynamaya başladı!"

Şahin'den Başakşehir maçı yorumu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 Giriş Tarihi: 12.03.2021

'de 30. haftada oynanacak - maçı öncesi siyah-beyazlılarda yardımcı antrenör açıklamalarda bulundu. Şahin, "Başakşehir'de ligimizin iyi bir takımı, her ne kadar istedikleri yerde olmasalar da." dedi. ( haberleri)

yardımcı antrenörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;

"Biz her yerde aynı oynamayı çalışıyoruz. Başakşehir'in kalitesi, belli seviyenin üstünde. Bizim de kendimize göre önlemlerimiz var. Hoca değişiminden sonra savunma ağırlıklı oyunlarının daha belirgin olduğunu düşünüyoruz.

Saha güzel, son zamanlarda ülkemizdeki zeminleri görüyoruz. Oyuncularımız da artık iyi sahaları gördükçe sevinmeye başladılar."
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