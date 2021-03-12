12 Mart 2021, Cuma
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İşte o açıklamalar;
"Biz her yerde aynı oynamayı çalışıyoruz. Başakşehir'in kalitesi, belli seviyenin üstünde. Bizim de kendimize göre önlemlerimiz var. Hoca değişiminden sonra savunma ağırlıklı oyunlarının daha belirgin olduğunu düşünüyoruz.
Saha güzel, son zamanlarda ülkemizdeki zeminleri görüyoruz. Oyuncularımız da artık iyi sahaları gördükçe sevinmeye başladılar."
Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi Murat Şahin konuştu! "Başakşehir hoca değişiminden sonra savunma oynamaya başladı!"
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftada oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi siyah-beyazlılarda yardımcı antrenör Murat Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Başakşehir'de ligimizin iyi bir takımı, her ne kadar istedikleri yerde olmasalar da." dedi. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar;
"Biz her yerde aynı oynamayı çalışıyoruz. Başakşehir'in kalitesi, belli seviyenin üstünde. Bizim de kendimize göre önlemlerimiz var. Hoca değişiminden sonra savunma ağırlıklı oyunlarının daha belirgin olduğunu düşünüyoruz.
Saha güzel, son zamanlarda ülkemizdeki zeminleri görüyoruz. Oyuncularımız da artık iyi sahaları gördükçe sevinmeye başladılar."
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