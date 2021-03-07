07 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de Aboubakar fırtınası! O istatistik dikkat çekti

Süper Lig'de Aboubakar fırtınası! O istatistik dikkat çekti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

'ta Vincent Aboubakar kasırgası devam ediyor. Kamerunlu forvet, Gaziantep FK ağlarını 2 kez sarsarak ligdeki gol sayısını 15'e yükseltti. 4 tane de asist yapan Aboubakar, Beşiktaş forması giydiği bir önceki sezonun toplamında ligde yaptığı (2016/17 12 gol&4 asist) gol katkısını şimdiden geride bıraktı.

'ta Vincent Aboubakar kasırgası devam ediyor. Kamerunlu forvet, Gaziantep FK ağlarını 2 kez sarsarak ligdeki gol sayısını 15'e yükseltti. 4 tane de asist yapan Aboubakar, Beşiktaş forması giydiği bir önceki sezonun toplamında ligde yaptığı (2016/17 12 gol&4 asist) gol katkısını şimdiden geride bıraktı. Vincent ayrıca ligde son 3 maçta 3 gol+2 asist üreterek, takımının attığı 6 golün 5'ine imzasını attı. Sezon başında yeniden siyah- beyazlı takıma dönen 29 yaşındaki Abobukar'ın piyasa değeri de 6 aylık süreçte 2 milyon euro artarak 5 milyon euro'dan 7 milyon euro'ya yükseldi.

(Fotomaç)

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