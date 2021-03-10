10 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Ghezzal - Kane kapışması

Ghezzal - Kane kapışması
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.03.2021

Ligde 11 gol pası veren Cezayirli futbolcu, bu alanda Avrupa'da da iddialı. Ghezzal, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında Harry Kane'in ardından 2. sırada bulunuyor.

Ligde 11 gol pası veren Cezayirli futbolcu, bu alanda Avrupa'da da iddialı. Ghezzal, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında Harry Kane'in ardından 2. sırada bulunuyor. Tottenham'ın yıldız oyuncusu, bu sezon arkadaşlarına 13 kez gol pası verdi. Listede 2. sırayı ise Ghezzal, Kevin De Bruyne ve Thomas Müller paylaştı. De Bruyne ve Müller 22 lig maçında 11 gol pası verirken, Ghezzal 19 karşılaşmada aynı sayıyı yakaladı. Serie A'da ise Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Morata ve Lukaku 8 defa gol servisi yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta büyük fark! Performanslar tavan yaptı Beşiktaş'ta büyük fark! Performanslar tavan yaptı
Süper Lig'de şampiyonluk şifreleri belli oldu! Süper Lig'de şampiyonluk şifreleri belli oldu!
Çebi o 3 ismi böyle bitiriyor! 40 milyon euro... Çebi o 3 ismi böyle bitiriyor! 40 milyon euro...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ