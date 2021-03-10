10 Mart 2021, Çarşamba
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Ghezzal - Kane kapışması
Ligde 11 gol pası veren Cezayirli futbolcu, bu alanda Avrupa'da da iddialı. Ghezzal, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında Harry Kane'in ardından 2. sırada bulunuyor.
Ligde 11 gol pası veren Cezayirli futbolcu, bu alanda Avrupa'da da iddialı. Ghezzal, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında Harry Kane'in ardından 2. sırada bulunuyor. Tottenham'ın yıldız oyuncusu, bu sezon arkadaşlarına 13 kez gol pası verdi. Listede 2. sırayı ise Ghezzal, Kevin De Bruyne ve Thomas Müller paylaştı. De Bruyne ve Müller 22 lig maçında 11 gol pası verirken, Ghezzal 19 karşılaşmada aynı sayıyı yakaladı. Serie A'da ise Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Morata ve Lukaku 8 defa gol servisi yaptı.
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