10 Mart 2021, Çarşamba
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GHEZZAL TUZLU OLACAK
Kartal'ın asist kralı Ghezzal için bonservisini elinde bulunduran Leicester City, 'Sezon sonu görüşelim' mesajını iletmişti. Beşiktaş yönetiminin bu transfer için ayırdığı bütçe Rosier için ayrılan rakam seviyesinde. İngilizler ise 14 milyon Euro'ya aldığı tecrübeli isim için 7 milyon Euro düşünüyor. Bu fiyat siyah-beyazlılar için yüksek olsa da Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi halinde 28 yaşındaki oyuncu için belirlenen ücret biraz daha yukarı çıkarılacak.
CENK'E BONSERVİS MÜJDESİ
Devre arası Beşiktaş'a dönen ve ikinci kez siyah-beyazlı formayla yeni serüvene başlayan Cenk Tosun için Everton bonservis bedeli talep etmiyor. 29 yaşındaki milli futbolcunun 2.5 milyon Euro olan maaşının karşılanması halinde gidişine onay verilecek. Başkan Ahmet Nur Çebi, yola Cenk ile devam etmek istiyor. (Sabah)
Beşiktaş Cenk Tosun Ghezzal ve Rosier'i böyle bitirecek
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta, Sporting’den kiralanan Rosier, bonservisi Leicester City’de olan Ghezzal ve Everton’dan gelen Cenk’in tapuları, şampiyonluk halinde kazanılacak 40 milyon Euro ile alınacak. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
Süper Lig'in zirvesine çıkan Beşiktaş, kadrosunu gelecek yıl da korumak için kolları sıvadı. Şampiyonluk halinde kasaya girecek 40 milyon Euro'luk gelirle takıma büyük katkı veren 3 isim için temaslar sıklaşacak. Sezon başında Sporting'den kiralanan Rosier, yönetimin gözde ismi konumunda. Bonservisini almak için devre arası harekete geçilen Fransız sağ bek de kalmayı istiyor. Portekiz ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim ile anlaşamadığı için takımdan ayrılan yıldız isim için siyahbeyazlı yönetim 3 milyon Euro bonservis bütçesi ayırmış durumda.
GHEZZAL TUZLU OLACAK
Kartal'ın asist kralı Ghezzal için bonservisini elinde bulunduran Leicester City, 'Sezon sonu görüşelim' mesajını iletmişti. Beşiktaş yönetiminin bu transfer için ayırdığı bütçe Rosier için ayrılan rakam seviyesinde. İngilizler ise 14 milyon Euro'ya aldığı tecrübeli isim için 7 milyon Euro düşünüyor. Bu fiyat siyah-beyazlılar için yüksek olsa da Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi halinde 28 yaşındaki oyuncu için belirlenen ücret biraz daha yukarı çıkarılacak.
CENK'E BONSERVİS MÜJDESİ
Devre arası Beşiktaş'a dönen ve ikinci kez siyah-beyazlı formayla yeni serüvene başlayan Cenk Tosun için Everton bonservis bedeli talep etmiyor. 29 yaşındaki milli futbolcunun 2.5 milyon Euro olan maaşının karşılanması halinde gidişine onay verilecek. Başkan Ahmet Nur Çebi, yola Cenk ile devam etmek istiyor. (Sabah)
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