10 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Cenk Tosun Ghezzal ve Rosier'i böyle bitirecek

Çebi o 3 ismi böyle bitiriyor! 40 milyon euro...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'ta, ’den kiralanan Rosier, bonservisi ’de olan ve ’dan gelen Cenk’in tapuları, şampiyonluk halinde kazanılacak 40 milyon Euro ile alınacak. İşte detaylar... ()

'in zirvesine çıkan , kadrosunu gelecek yıl da korumak için kolları sıvadı. Şampiyonluk halinde kasaya girecek 40 milyon Euro'luk gelirle takıma büyük katkı veren 3 isim için temaslar sıklaşacak. Sezon başında 'den kiralanan Rosier, yönetimin gözde ismi konumunda. Bonservisini almak için devre arası harekete geçilen de kalmayı istiyor. ekibinin teknik direktörü ile anlaşamadığı için takımdan ayrılan yıldız isim için siyahbeyazlı yönetim 3 milyon Euro bonservis bütçesi ayırmış durumda.

GHEZZAL TUZLU OLACAK

Kartal'ın asist kralı için bonservisini elinde bulunduran , 'Sezon sonu görüşelim' mesajını iletmişti. Beşiktaş yönetiminin bu transfer için ayırdığı bütçe Rosier için ayrılan rakam seviyesinde. ise 14 milyon Euro'ya aldığı tecrübeli isim için 7 milyon Euro düşünüyor. Bu fiyat siyah-beyazlılar için yüksek olsa da 'ne gidilmesi halinde 28 yaşındaki oyuncu için belirlenen ücret biraz daha yukarı çıkarılacak.

CENK'E BONSERVİS MÜJDESİ

Devre arası Beşiktaş'a dönen ve ikinci kez siyah-beyazlı formayla yeni serüvene başlayan için bonservis bedeli talep etmiyor. 29 yaşındaki milli futbolcunun 2.5 milyon Euro olan maaşının karşılanması halinde gidişine onay verilecek. Başkan , yola Cenk ile devam etmek istiyor. ()
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