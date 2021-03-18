18 Mart 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gözünü o rekora dikti!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da dev derbi öncesinde gözünü o rekora dikti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gözünü o rekora dikti!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

'de son olarak 2016-2017 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde şampiyon olan , aradan geçen üç sezonun ardından yeniden şampiyonluk potasında yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gözünü o rekora dikti!

Pazar akşamı oynanacak derbisinden galip ayrılma hesapları yapan , bu maçı da kazanırsa büyük bir avantaj elde edecek. için bu sezonun ayrı bir önemi daha var...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gözünü o rekora dikti!

SERGEN YALÇIN TARİHE GEÇMEK İSTİYOR!

teknik patronu , bu sezon şampiyon olup adını tarihe altın harflerle yazdırmak istiyor. Siyah beyazlılar en son Şenol Güneş yönetiminde iki sene üst üste şampiyon olma başarısı göstermişti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gözünü o rekora dikti!

tarihinde 15 kez şampiyon olan , bu sezon da kupayı müzesine götürüp mutlu sona ulaşmak istiyor. Medipol Başakşehir'i mağlup ederek Ziraat 'nda da finale yükselen Beşiktaş sezonu çifte kupayla noktalamanın hesaplarını yapıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gözünü o rekora dikti!

2009'DA MUSTAFA DENİZLİ BAŞARMIŞTI!

2008-2009 sezonunda Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Mustafa Denizli, siyah beyazlıları hem lig şampiyonu hem de kupa şampiyonu yapmıştı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gözünü o rekora dikti!

'de zirveye oturan , finalinde de 'yi 4-2 yenerek sezonu çifte kupayla noktalamıştı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gözünü o rekora dikti!

, bu sezon ile şampiyon olursa tarihe geçmiş olacak. Beşiktaş'ın altyapısında yetişen, 100. yıl şampiyonluğunun baş mimarlarından olan Sergen Yalçın tüm hesaplarını şampiyonluk üzerine yaptı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gözünü o rekora dikti!

Sezon başında Aboubakar, Josef de Souza, Larin, Rosier gibi soru işaretli isimleri sezonun en flaş isimleri arasına sokan için bu senenin ayrı bir önemi daha var.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gözünü o rekora dikti!

Sabah'ın haberine göre; eğer ile şampiyonluğa ulaşırsa siyah beyazlı takımda hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gözünü o rekora dikti!

Daha önce 1981-82 sezonunda şampiyon olan kadronun teknik direktörü Djordje Milic, futbolcu olarak da 'ta mücadele etmişti.

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