Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gözünü o rekora dikti!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da dev derbi öncesinde gözünü o rekora dikti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe derbisinden galip ayrılma hesapları yapan Beşiktaş, bu maçı da kazanırsa büyük bir avantaj elde edecek. Sergen Yalçın için bu sezonun ayrı bir önemi daha var...
SERGEN YALÇIN TARİHE GEÇMEK İSTİYOR!
Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın, bu sezon şampiyon olup adını tarihe altın harflerle yazdırmak istiyor. Siyah beyazlılar en son Şenol Güneş yönetiminde iki sene üst üste şampiyon olma başarısı göstermişti.
Süper Lig tarihinde 15 kez şampiyon olan Beşiktaş, bu sezon da kupayı müzesine götürüp mutlu sona ulaşmak istiyor. Medipol Başakşehir'i mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükselen Beşiktaş sezonu çifte kupayla noktalamanın hesaplarını yapıyor.
2009'DA MUSTAFA DENİZLİ BAŞARMIŞTI!
2008-2009 sezonunda Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Mustafa Denizli, siyah beyazlıları hem lig şampiyonu hem de kupa şampiyonu yapmıştı.
Süper Lig'de zirveye oturan Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde de Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek sezonu çifte kupayla noktalamıştı.
Sergen Yalçın, bu sezon Beşiktaş ile şampiyon olursa tarihe geçmiş olacak. Beşiktaş'ın altyapısında yetişen, 100. yıl şampiyonluğunun baş mimarlarından olan Sergen Yalçın tüm hesaplarını şampiyonluk üzerine yaptı.
Sezon başında Aboubakar, Josef de Souza, Larin, Rosier gibi soru işaretli isimleri sezonun en flaş isimleri arasına sokan Sergen Yalçın için bu senenin ayrı bir önemi daha var.
Sabah'ın haberine göre; Sergen Yalçın eğer Beşiktaş ile şampiyonluğa ulaşırsa siyah beyazlı takımda hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olacak.
Daha önce 1981-82 sezonunda şampiyon olan kadronun teknik direktörü Djordje Milic, futbolcu olarak da Beşiktaş'ta mücadele etmişti.
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