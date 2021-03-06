06 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Gaziantep FK maçı sonrası Sergen Yalçın: Oynadığımız en rahat maçtı

Yalçın'dan maç yorumu! Oynadığımız en rahat...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

'in 29. haftasında sahasında 'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Son haftalarda oynadığımız en rahat maçtı." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 29. haftasında sahasında 'yı 2-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın o sözleri:

Bana göre müthiş oynadık. İlk yarıda rakip çok kapandı, tamamen savunma oynadılar. Sürekli pas yapıp delmeye çalıştık. 2-3 tane de pozisyon bulduk. İkinci yarıda inanılmaz pozisyonlar yakaladık. Son haftalarda oynadığımız en rahat maçtı.

90 dakika boyunca rakibin tek pozisyonu bile yoktu. 1 tane pozisyon veriyoruz, dışarıda konuşulan sanki 20 tane pozisyon verdik. Verdiğimiz pozisyon sayısı 0. Tesadüfen oluşan bir penaltı ve son dakikada direkten dönen top. Olabilir futbolda bunlar var.

Herkes savaşıyor, 1 puan, 3 puan kazanmak istiyor, büyük takımları yenmek istiyor. Bu da oyunların iyi olmasını sağlıyor.

Hakemlerle ilgili herkes konuşuyor. Bazı pozisyonlarda kart bekliyoruz göstermiyor. Geçen hafta da hakem çok kötüydü, rakibe bir tane sarı kart vermedi.

Bugün ekstrem şeyler olmadı, iyi yönetti. Bir pozisyonda sesimizi yükselttik, Mete hoca da sarı kart gösterdi. 3 sarı kartım vardı, biliyordu herhalde, sağ olsun 4 sarı kart yaptı bizi.

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