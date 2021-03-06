Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan sihirli dokunuş! Yıldız isimler uçuşa geçti
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta bu sezon gösterdikleri performansla takımın vazgeçilmezleri arasına giren Cyle Larin, Vincent Aboubakar, Atiba Hutchinson ve Rachid Ghezzal, teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte uçuşa geçti.
Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın hem takımın hem de bireysel anlamda oyuncuların performansını yukarı taşımaya devam ediyor. Siyah-beyazlı ekipte özellikle bazı isimler, ofansif anlamda adeta kariyer zirvesini yaşıyorlar.
Teknik direktör Yalçın, sihirli dokunuşları bu isimleri adeta yıldızlaştırdı. İşte genç teknik adamın ellerinde hücuma katkı anlamında kariyer zirvesi yapan ve yapmaya yaklaşan isimler:
ATIBA 10 NUMARAYA DÖNÜŞTÜ
Gösterdiği mücadeleyle taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanan Atiba Hutchinson, son 2 sezonda farklı bir kimliğe de büründü. Artık 3. bölge de hünerler sergileyen Kanadalı yıldız oyuncu, 4 gol 4 asistle takımın skor yükünü de çekiyor.
Geçen sezon 11 gole katkı yapan Atiba, bu rakamı geçerse skor üretme anlamında kariyer rekoru kıracak.
CYLE LARIN IŞIK SAÇIYOR
Larin kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor. Kanadalı şu ana kadar çıktığı 30 karşılaşmada 16 gol 3 asistlik performans gösterirken, 19 gole katkıda bulundu.
ABOUBAKAR PORTO'DAKİ GİBİ
Vincent Aboubakar kalan 14 lig ve kupa maçlarına aynı performansı göstermesi halinde kariyerinde yeni bir rekor tazeleyebilir.
Kariyerinde sadece 2017-2018 sezonunda Porto formasıyla 20 gol barajını geçebilen Kamerunlu oyuncu, şu anda 13 golle takımının en skorer ikinci ismi... 4 asisti olan Aboubakar, kalan 14 maçta 20 gol barajını geçmeyi planlıyor.
GHEZZAL LYON GÜNLERİNİ HATIRLATTI
Ghezzal, verdiği gol pasları ile Beşiktaş'ı adeta sırtlıyor. Cezayirli oyuncu kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta kalitesini tekrar kanıtlarken, şu ana kada 10 asiste imza attı.
Ghezzal, en son 2015-2016'da Lyon forması ile bu performansa ulaşmıştı. Teknik direktör Yalçın da yönetimden Ghezzal'ın bonservisinin alınmasını istedi.
(Fotomaç)
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