06 Mart 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan sihirli dokunuş! Yıldız isimler uçuşa geçti

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta bu sezon gösterdikleri performansla takımın vazgeçilmezleri arasına giren Cyle Larin, Vincent Aboubakar, Atiba Hutchinson ve Rachid Ghezzal, teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte uçuşa geçti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan sihirli dokunuş! Yıldız isimler uçuşa geçti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

'ın başarılı teknik direktörü hem takımın hem de bireysel anlamda oyuncuların performansını yukarı taşımaya devam ediyor. Siyah-beyazlı ekipte özellikle bazı isimler, ofansif anlamda adeta kariyer zirvesini yaşıyorlar.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan sihirli dokunuş! Yıldız isimler uçuşa geçti

Teknik direktör Yalçın, sihirli dokunuşları bu isimleri adeta yıldızlaştırdı. İşte genç teknik adamın ellerinde hücuma katkı anlamında kariyer zirvesi yapan ve yapmaya yaklaşan isimler:

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan sihirli dokunuş! Yıldız isimler uçuşa geçti

ATIBA 10 NUMARAYA DÖNÜŞTÜ
Gösterdiği mücadeleyle taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanan , son 2 sezonda farklı bir kimliğe de büründü. Artık 3. bölge de hünerler sergileyen Kanadalı yıldız oyuncu, 4 gol 4 asistle takımın skor yükünü de çekiyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan sihirli dokunuş! Yıldız isimler uçuşa geçti

Geçen sezon 11 gole katkı yapan , bu rakamı geçerse skor üretme anlamında kariyer rekoru kıracak.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan sihirli dokunuş! Yıldız isimler uçuşa geçti

CYLE LARIN IŞIK SAÇIYOR
Larin kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor. Kanadalı şu ana kadar çıktığı 30 karşılaşmada 16 gol 3 asistlik performans gösterirken, 19 gole katkıda bulundu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan sihirli dokunuş! Yıldız isimler uçuşa geçti

Larin, 2015'te formasıyla 37 maçta 20 gol atmıştı. Larin için şu anda iki kulübü 'ın kapısını çalarken, yönetim rakamı her geçen gün yükseltiyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan sihirli dokunuş! Yıldız isimler uçuşa geçti

ABOUBAKAR PORTO'DAKİ GİBİ
Vincent Aboubakar kalan 14 lig ve kupa maçlarına aynı performansı göstermesi halinde kariyerinde yeni bir rekor tazeleyebilir.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan sihirli dokunuş! Yıldız isimler uçuşa geçti

Kariyerinde sadece 2017-2018 sezonunda Porto formasıyla 20 gol barajını geçebilen Kamerunlu oyuncu, şu anda 13 golle takımının en skorer ikinci ismi... 4 asisti olan Aboubakar, kalan 14 maçta 20 gol barajını geçmeyi planlıyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan sihirli dokunuş! Yıldız isimler uçuşa geçti

GHEZZAL LYON GÜNLERİNİ HATIRLATTI
Ghezzal, verdiği gol pasları ile adeta sırtlıyor. Cezayirli oyuncu kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta kalitesini tekrar kanıtlarken, şu ana kada 10 asiste imza attı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan sihirli dokunuş! Yıldız isimler uçuşa geçti

Ghezzal, en son 2015-2016'da Lyon forması ile bu performansa ulaşmıştı. Teknik direktör Yalçın da yönetimden Ghezzal'ın bonservisinin alınmasını istedi.

(Fotomaç)

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