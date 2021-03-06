Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın hem takımın hem de bireysel anlamda oyuncuların performansını yukarı taşımaya devam ediyor. Siyah-beyazlı ekipte özellikle bazı isimler, ofansif anlamda adeta kariyer zirvesini yaşıyorlar.