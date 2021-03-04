Beşiktaş'ta Cyle Larin’e West Ham United kancası
Beşiktaş’ın Kanadalı forveti için West Bromwich’den sonra West Ham United da devreye girdi. İngiliz ekibi 15 milyon Euro’luk ücret için ‘ucuz’ ifadesini kullandı.
Beşiktaş ile gösterdiği performansla İngiliz ekiplerinin listesine giren Cyle Larin İngiltere'de gündem oldu. Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 30 karşılaşmada forma giyen Kanadalı futbolcu toplam 16 gollük katkı sağladı. Larin'in artan performansı İngiliz ekiplerinin de dikkatini çekti. West Bromwich'in transfer listesinde olduğu iddia edilen golcü futbolcu için West Ham United da devreye girdi.West Ham United'in Larin için devreye girmesi İngiltere'de de gündem oldu. Larin için hazırlanan haberde Beşiktaş'ın 15 milyon euro istediği iddia edildi. İngiliz medyası 16 gol atan futbolcu için bu ücretin şaşırtıcı derecede ucuz olduğunun altını çizdi. Ayrıca haberde, Larin'in imza atması durumunda İngiltere'de oynayacak 11. Kanadalı olacağı yazıldı.
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