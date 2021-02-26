Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Denizlispor maçı sonrası Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri! "Nisan ayı final ayı olabilir"
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Nisan ayı, lig için final ayı olabilir." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 27. hafta maçında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:
Kazanmak çok önemli. Herkes mücadele ediyor. Aşağıda, yukarıda... Herkesin bir hedefi var, maçların kolay olma ihtimali yok. Bundan sonra bütün maçlar zor olacak. Maç erken 3-0 olunca, daha rahat oynanmaya başlandı.
Vida'nın durumunu bilmiyorum, çok önemli bir şey yoktur inşallah.
Aradan dönüşler genelde çok iyi olmuyor. Lige tekrara başlamış olduk. Salı günü de Malatya deplasmanı zor olacak.
Nisan ayı, lig için final ayı olabilir. Hedefte olan 4 büyük camia var. Herkesin bu hedefte şansının olduğunu düşünüyorum. Ne olacağını göreceğiz"
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