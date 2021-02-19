19 Şubat 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

İtalyan basınından Beşiktaş'tan Lecce'ye kiralanan Güven Yalçın'a eleştiri!

Çizme basınından Güven'e eleştiri!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.02.2021

takımlarından 'ye kiralanan 'a, basınından eleştiri geldi. basınına göre, 'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderdiği Güven hayal kırıklığı yarattı.

İtalyanlar, 'ye kiralanan 'la ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. basını, Güven'le ilgili yaptığı haberde, "Güven'in geleceğini tahmin etmek gerçekten zor. 'ya geri dönmek için mücadele ediyor sezonun ilk bölümünde hayal kırıklığı yarattı. Güven, Lecce'ye katkı sağlayabilirse kesinlikle satın alma opsiyonu düşünülecektir. Bu transfer, oyuncunun sezon sonuna kadar göstereceği performansına bağlı" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ta Rosier pazarlığı! Yönetim transfer için görüşecek

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Rıdvan'a milli takım müjdesi! Rıdvan'a milli takım müjdesi!
Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın'a: Rahatsızsan istifa et! Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın'a: Rahatsızsan istifa et!
Kartal'ın Rosier planı belli oldu! Kartal'ın Rosier planı belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör