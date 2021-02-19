İtalyan basınından Beşiktaş'tan Lecce'ye kiralanan Güven Yalçın'a eleştiri!

İtalyanlar, Lecce'ye kiralanan Güven Yalçın'la ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Çizme basını, Güven'le ilgili yaptığı haberde, "Güven'in geleceğini tahmin etmek gerçekten zor. Lecce Serie A'ya geri dönmek için mücadele ediyor sezonun ilk bölümünde hayal kırıklığı yarattı. Güven, Lecce'ye katkı sağlayabilirse kesinlikle satın alma opsiyonu düşünülecektir. Bu transfer, oyuncunun sezon sonuna kadar göstereceği performansına bağlı" ifadelerine yer verildi.

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