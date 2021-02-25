25 Şubat 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Alex de Souza: En büyük Beşiktaş

Alex de Souza: En büyük Beşiktaş
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Brezilyalı yıldız , sosyal medya üzerinden ilginç bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Brezilyalı yıldız , sosyal medya üzerinden ilginç bir paylaşım yaptı. Efsane 10 numara bir taraftarının sosyal medya hesabından paylaştığı Beşiktaş pankartlı fotoğrafa "En büyük Beşiktaş" yorumunu yazdı. Binlerce beğeni alan yoruma Brezilyalı oyuncu ayrıca siyah kalp işareti de ekledi.
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