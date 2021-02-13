Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a büyük zam! İşte yeni teklif
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından A Spor'a yaptığı açıklamada başkan Ahmet Nur Çebi'ye sözleşme göndermesi yapan Sergen Yalçın'a yeni yapılacak teklifin 2.5 kat fazla olması bekleniyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'a yeni önerilecek olan sözleşmenin 2.5 kat fazla olması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam Konya maçı ardından "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Her röportajda, 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor" diyerek mesaj göndermişti. Başkan Ahmet Nur Çebi, bu açıklamaya bir yanıt vermezken; yakın çevresiyle ise yeni sözleşmeyle ilgili kafasındakileri paylaştığı ifade edildi.
TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYDU
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, senelik 6 milyon TL kazanan teknik direktör Sergen Yalçın'a, önümüzdeki sezon için 15 milyon TL civarında bir teklifte bulunması bekleniyor. Ezeli rakiplerinin hocalarının Yalçın'dan 2 hatta 3 kat daha fazla kazandıklarını bildiğini ifade eden Çebi'nin, "Biz de, Sergen hoca da zor günde taşın altına elimizi koyduk. Hocamıza bunun karşılığını elbette vereceğiz" diyerek rakamını katlayacağını söylediği öğrenildi.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları