Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a büyük zam! İşte yeni teklif

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'a yeni önerilecek olan sözleşmenin 2.5 kat fazla olması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam Konya maçı ardından "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Her röportajda, 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor" diyerek mesaj göndermişti. Başkan Ahmet Nur Çebi, bu açıklamaya bir yanıt vermezken; yakın çevresiyle ise yeni sözleşmeyle ilgili kafasındakileri paylaştığı ifade edildi.

TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYDU

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, senelik 6 milyon TL kazanan teknik direktör Sergen Yalçın'a, önümüzdeki sezon için 15 milyon TL civarında bir teklifte bulunması bekleniyor. Ezeli rakiplerinin hocalarının Yalçın'dan 2 hatta 3 kat daha fazla kazandıklarını bildiğini ifade eden Çebi'nin, "Biz de, Sergen hoca da zor günde taşın altına elimizi koyduk. Hocamıza bunun karşılığını elbette vereceğiz" diyerek rakamını katlayacağını söylediği öğrenildi.

(Fotomaç)

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