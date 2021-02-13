13 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a büyük zam! İşte yeni teklif

Sergen Yalçın'a büyük zam! İşte yeni teklif
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.02.2021

çeyrek finalinde ile oynanan karşılaşmanın ardından 'a yaptığı açıklamada başkan 'ye sözleşme göndermesi yapan 'a yeni yapılacak teklifin 2.5 kat fazla olması bekleniyor. | Son dakika haberleri ()

'ta teknik direktör 'a yeni önerilecek olan sözleşmenin 2.5 kat fazla olması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam maçı ardından "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Her röportajda, 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor" diyerek mesaj göndermişti. Başkan , bu açıklamaya bir yanıt vermezken; yakın çevresiyle ise yeni sözleşmeyle ilgili kafasındakileri paylaştığı ifade edildi.

TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYDU

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, senelik 6 milyon TL kazanan teknik direktör Sergen Yalçın'a, önümüzdeki sezon için 15 milyon TL civarında bir teklifte bulunması bekleniyor. Ezeli rakiplerinin hocalarının Yalçın'dan 2 hatta 3 kat daha fazla kazandıklarını bildiğini ifade eden Çebi'nin, "Biz de, da zor günde taşın altına elimizi koyduk. Hocamıza bunun karşılığını elbette vereceğiz" diyerek rakamını katlayacağını söylediği öğrenildi.

(Fotomaç)

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