Beşiktaş'ta Bernard Mensah için karar verilmedi!

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan 500 bin euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bernard Mensah için henüz karar verilmedi.

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan 500 bin euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bernard Mensah için henüz karar verilmedi. Ganalı futbolcunun inişli çıkışlı performansı nedeniyle sezon sonunda durumuna bakılacak. Bu sezon 25 maçta forma giyen Mensah, 4 gol 1 asiste imza attı.

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