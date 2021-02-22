22 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Bernard Mensah için karar verilmedi!

Bernard Mensah için karar verilmedi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

'ın 'dan 500 bin euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bernard Mensah için henüz karar verilmedi.

'ın 'dan 500 bin euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bernard Mensah için henüz karar verilmedi. Ganalı futbolcunun inişli çıkışlı performansı nedeniyle sezon sonunda durumuna bakılacak. Bu sezon 25 maçta forma giyen Mensah, 4 gol 1 asiste imza attı.

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