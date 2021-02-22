22 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta alkışlar Josef de Souza’ya

Alkışlar Josef de Souza’ya
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

'ın bu sezon Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta ilk golü atan Josef, karşılaşmada giydiği formayı ve kramponları bağışlama kararı aldı. Formasını ve kramponları imzalayarak açık arttırma sitesinde satışa sundu. Elde edilecek gelir 'na devredilecek.

'ın bu sezon Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta ilk golü atan Josef, karşılaşmada giydiği formayı ve kramponları bağışlama kararı aldı. Formasını ve kramponları imzalayarak açık arttırma sitesinde satışa sundu. Elde edilecek gelir Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na devredilecek.

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