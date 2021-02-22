Beşiktaş'ta alkışlar Josef de Souza’ya

Beşiktaş'ın bu sezon Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta ilk golü atan Josef, karşılaşmada giydiği formayı ve kramponları bağışlama kararı aldı. Formasını ve kramponları imzalayarak açık arttırma sitesinde satışa sundu. Elde edilecek gelir Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na devredilecek.

Beşiktaş'ın bu sezon Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta ilk golü atan Josef, karşılaşmada giydiği formayı ve kramponları bağışlama kararı aldı. Formasını ve kramponları imzalayarak açık arttırma sitesinde satışa sundu. Elde edilecek gelir Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na devredilecek.

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