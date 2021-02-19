Beşiktaş'ta Rosier pazarlığı! Yönetim transfer için görüşecek

Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier, Türkiye'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Siyah beyazlılar Fransız sağ bek için yeniden harekete geçti ve Portekiz kulübüyle masaya oturma talebinde bulundu. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş, sezon başında Sporting'den kiraladığı Rosier'i takımda tutmak istiyor. Yönetim, Fransız sağ bek için Portekiz kulübüyle kısa sürede masaya oturacak. 24 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenildi. Eğer bu hedefe ulaşılamazsa bu kez de bonservis pazarlığı başlayacak.

YALÇIN KAYAN'A YAKIN TAKİP!

Teknik direktör Sergen Yalçın, tüm takımları yakından izlerken, bazı oyuncuları kenara not ediyor. Bu isimlerden birinin de Göztepe'nin 22 yaşındaki ön liberosu Yalçın Kayan olduğu öğrenildi. Göztepe alt yapısından A takıma alınmasına rağmen başanrılı ber performans sergileyen Yalçın'ın sol ayaklı olmasının da Sergen Yalçın'ın ilgisini çektiği belirtildi. (Fotomaç)

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