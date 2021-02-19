19 Şubat 2021, Cuma

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Beşiktaş'ta Rosier pazarlığı! Yönetim transfer için görüşecek

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Giriş Tarihi: 19.02.2021

'ın sezon başında 'dan kiraladığı , 'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Siyah beyazlılar Fransız sağ bek için yeniden harekete geçti ve kulübüyle masaya oturma talebinde bulundu. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri ()

, sezon başında 'den kiraladığı Rosier'i takımda tutmak istiyor. Yönetim, Fransız sağ bek için kulübüyle kısa sürede masaya oturacak. 24 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenildi. Eğer bu hedefe ulaşılamazsa bu kez de bonservis pazarlığı başlayacak.

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Teknik direktör , tüm takımları yakından izlerken, bazı oyuncuları kenara not ediyor. Bu isimlerden birinin de 'nin 22 yaşındaki ön liberosu olduğu öğrenildi. Göztepe alt yapısından A takıma alınmasına rağmen başanrılı ber performans sergileyen Yalçın'ın sol ayaklı olmasının da Sergen Yalçın'ın ilgisini çektiği belirtildi. (Fotomaç)

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