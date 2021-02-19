Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar ‘baba’ oldu

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar baba oldu. Kamerunlu oyuncunun eşi Portekiz'de bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift bebeklerine Christian Aksel ismini verdi.

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar baba oldu. Aboubakar'ın eşi Portekiz'de bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift bebeklerine Christian Aksel ismini verdi. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vincent Aboubakar ile eşini tebrik eder, Christian Aksel bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" ifadelerine yer verildi.

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