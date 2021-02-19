19 Şubat 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar ‘baba’ oldu

Aboubakar ‘baba’ oldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.02.2021

'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar baba oldu. Kamerunlu oyuncunun eşi Portekiz'de bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift bebeklerine Christian Aksel ismini verdi.

'ın golcüsü Vincent Aboubakar baba oldu. Aboubakar'ın eşi Portekiz'de bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift bebeklerine Christian Aksel ismini verdi. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vincent Aboubakar ile eşini tebrik eder, Christian Aksel bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" ifadelerine yer verildi.

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