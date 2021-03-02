Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Ev sahibi ekip 7 maçlık galibiyet hasretine son vermek isterken, siyah-beyazlılar da zirveden kopmak istemiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde...
YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Wallace, Hadebe, Mallan, Chebake, Acquah, Zeki Yavru, Mustafa, Adem Büyük, Benjamin Tetteh.
Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
SON 3 MAÇINI KAZANDI
Beşiktaş, ligde oynadığı son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti.
4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 29. haftada oynanacak Gaziantep mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
İKİ TAKIM 8. KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ
Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, ligde 8. kez karşı karşıya geldi.
İki takımın oynadığı 7 maçta Beşiktaş'ın 5, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.
2017-2018 sezonunda oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle biterken, ikinci yarıdaki karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.
Siyah-beyazlı ekip, sonraki sezon oynanan iki karşılaşmada rakibine 2-1'lik skorlarla üstünlük kurdu.
Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Siyah-beyazlı ekip de deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti.
Beşiktaş, bu sezon evindeki karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.
YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
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