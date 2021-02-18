18 Şubat 2021, Perşembe
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Son dakika Beşiktaş haberleri: Hıncal Uluç: Sergen Yalçın rahatsızsan istifa et
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın gündemine dair çarpıcı ifadelerde bulundu. Uluç, "Sergen Yalçın geldiği ilk günden beri Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye laf sokuyor. Rahatsızsan istifa et" dedi. (BJK spor haberleri)
18.02.2021
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