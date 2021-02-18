Beşiktaş'ta Montero Fenerbahçe derbisinde sahada

Kupa maçında sakatlanan Montero, Fenerbahçe derbisine kadar forma giyemeyecek. Sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen İspanyol stoper; G.Birliği, Denizli, Malatya ve G.Antep maçlarında yok.

Kupa maçında sakatlanan Montero, Fenerbahçe derbisine kadar forma giyemeyecek. Sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen İspanyol stoper; G.Birliği, Denizli, Malatya ve G.Antep maçlarında yok. Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmesi planlanan Montero, Fenerbahçe derbisinde ise kadroda yer alacak.

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