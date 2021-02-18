Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin gözü bankalarda

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bankalar Konsorsiyumu ile imzalanan anlaşmanın şartlarının ağır olduğunu ifade ederek, göreve gelmesinin ardından anlaşmanın revize edilmesi için görüşmelere başlamıştı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bankalar Konsorsiyumu ile imzalanan anlaşmanın şartlarının ağır olduğunu ifade ederek, göreve gelmesinin ardından anlaşmanın revize edilmesi için görüşmelere başlamıştı. Faiz oranının düşürülüp vadenin uzatılması için uzun süredir görüşmeler yürüten Çebi, birçok madde üzerinde Bankalar Konsorsiyumu ile anlaşmaya varırken, bazı maddelerde ise uzlaşı sağlanamadı.

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