17 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile sözleşme uzatılıyor! İşte alacağı yeni maaş...

Sergen Yalçın ile sözleşme uzatılıyor! İşte yeni maaşı...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

'de gösterdiği başarılı grafikle Beşiktaşlıların gönlünde bir kez daha taht kuran teknik direktör ile yönetim sözleşme yenileyecek. Sezon sonu kontratı bitecek olan deneyimli teknik adamın alacağı yıllık ücret de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika haberi ( haberleri)

Siyah-Beyazlılar'da teknik adamlık koltuğuna geçen sezonun Ocak ayında oturan , 1,5 yıllık imza atmıştı. Tecrübeli hoca, 'de 7. sırada aldığı takımı sezon sonunda üçüncülüğe taşıyarak önemli bir başarı elde etmişti. Yeni dönemde de etkisini sürdüren Yalçın, takımını Süper Lig'de ilk yarının lideri yapmıştı. Şu anda da ligin gizli lideri konumunda bulunan takımın yakaladığı önemli ivmenin en temel etkeni olan 48 yaşındaki teknik adamla, yeni sözleşme imzalanacak. Başkan 'nin bir TV programında, "Sergen hocamızdan çok memnunuz. Ne zaman isterse sözleşme uzatırız" sözlerine, Yalçın'dan, "Başkan ve yöneticilerin her röportajda hocamız ne kadar isterse devam edebilir açıklaması beni rahatsız ediyor. Kontratlar böyle yapılmıyor" cevabı gelmesi sonrasında yönetim, bu konuyu çözmek için harekete geçti.

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2 SENELİK SÖZLEŞME

'te yer alan habere göre; bu doğrultuda tecrübeli teknik adamın yıllık 7 milyon TL olan maaşı, 10 milyon TL'ye çıkarılarak 2 senelik daha sözleşme yenilenmesi bekleniyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın, bu hafta konuyla ilgili olarak biraraya gelip anlaşmaya varması planlanıyor. Böylelikle son dönemde çok ön planda bulunan sözleşme konusunu kapatmayı isteyen yönetim, tamamen takıma odaklanmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

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