17 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Fatih Terim’e 9 puan fark attı

Yalçın Terim’e 9 puan fark attı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

Teknik direktör 'ın ilk Süper Lig maçına çıktığı 1 Şubat 2020'den bu yana en fazla puan toplayan takımlar sıralamasında açık ara farkla önde.

Teknik direktör 'ın ilk Süper Lig maçına çıktığı 1 Şubat 2020'den bu yana en fazla puan toplayan takımlar sıralamasında açık ara farkla önde. Yalçın'la Beşiktaş 39 maçta 83 puan toplarken, aynı dönemde G.Saray ise aynı maçta 74 puan toplayabildi. Sergen Yalçın'la beraber aynı dönemde sadece devam ediyor. Yalçın eski hocasına 9 puan fark attı, F.Bahçe ise 39 maçta 67 puanda kaldı.
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