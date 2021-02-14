14 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçı öncesi Dorukhan'a seslendi! "Göster kendini"

Sergen Yalçın'dan o isme telkin! Göster kendini
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

Uzun süredir ilk 11'de şans bulamayan Dorukhan Toköz, 5 savunma oyuncusunun forma giyemeyeceği maçında sahada olması bekleniyor. Müsabaka öncesinden teknik direktör oyuncusuna, "Bu maç kendini göstermen için fırsat, çok iyi değerlendirmelisin" uyarısında bulundu.

Beşiktaş'ta tüm gözler yarın oynanacak G.Birliği maçına çevrilmiş durumda. Ligde zirve mücadelesi veren, 'nda da yarı finale yükselerek yoluna devam eden Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor. N'Sakala ve kart cezalısı, ile sakat, genç stoper Serdar Saatçi de kampına dahil edildiği için yarınki maçta görev yapamayacak. Savunmada sadece ve Welinton'un formaları garanti. , bu 2 ismin yanında kimi oynatacağının hesaplarını yaparken, Dorukhan Toköz'ün cezasının sona ermesi bu bölgedeki alternatifleri artırdı.

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"BU FIRSATI KAÇIRMA"

Sol bekte ilk olarak 'ı sahaya sürmeyi planlayan Yalçın, Welinton'un yanında ise 'yı oynatmayı planlıyordu. Ancak Dorukhan'ın cezasının bitmesi ile birlikte Sergen Yalçın milli oyuncuyu ilk 11'de oynatabilir. Geçtiğimiz sezon sağ bekte de forma giyen Dorukhan Toköz'ü sadece stoperde değil sol bekte de deneyecek olan Yalçın istediğini alabilirse, bu kez de stopere 'i geçirecek. Tecrübeli hocanın Dorukhan'a, "Bu maç kendini göstermen için fırsat, çok iyi değerlendirmelisin" uyarısında bulunduğu öğrenildi. (Fotomaç)

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