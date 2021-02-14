Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçı öncesi Dorukhan'a seslendi! "Göster kendini"

Uzun süredir ilk 11'de şans bulamayan Dorukhan Toköz, 5 savunma oyuncusunun forma giyemeyeceği Gençlerbirliği maçında sahada olması bekleniyor. Müsabaka öncesinden teknik direktör Sergen Yalçın oyuncusuna, "Bu maç kendini göstermen için fırsat, çok iyi değerlendirmelisin" uyarısında bulundu.

Beşiktaş'ta tüm gözler yarın oynanacak G.Birliği maçına çevrilmiş durumda. Ligde zirve mücadelesi veren, Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükselerek yoluna devam eden Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor. N'Sakala ve Vida kart cezalısı, Montero ile Rıdvan Yılmaz sakat, genç stoper Serdar Saatçi de Ümit Milli Takım kampına dahil edildiği için yarınki maçta görev yapamayacak. Savunmada sadece Rosier ve Welinton'un formaları garanti. Sergen Yalçın, bu 2 ismin yanında kimi oynatacağının hesaplarını yaparken, Dorukhan Toköz'ün cezasının sona ermesi bu bölgedeki alternatifleri artırdı.

"BU FIRSATI KAÇIRMA"

Sol bekte ilk olarak Necip Uysal'ı sahaya sürmeyi planlayan Yalçın, Welinton'un yanında ise Atiba'yı oynatmayı planlıyordu. Ancak Dorukhan'ın cezasının bitmesi ile birlikte Sergen Yalçın milli oyuncuyu ilk 11'de oynatabilir. Geçtiğimiz sezon sağ bekte de forma giyen Dorukhan Toköz'ü sadece stoperde değil sol bekte de deneyecek olan Yalçın istediğini alabilirse, bu kez de stopere Necip'i geçirecek. Tecrübeli hocanın Dorukhan'a, "Bu maç kendini göstermen için fırsat, çok iyi değerlendirmelisin" uyarısında bulunduğu öğrenildi. (Fotomaç)

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