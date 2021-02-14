Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçı öncesi Dorukhan'a seslendi! "Göster kendini"
Uzun süredir ilk 11'de şans bulamayan Dorukhan Toköz, 5 savunma oyuncusunun forma giyemeyeceği Gençlerbirliği maçında sahada olması bekleniyor. Müsabaka öncesinden teknik direktör Sergen Yalçın oyuncusuna, "Bu maç kendini göstermen için fırsat, çok iyi değerlendirmelisin" uyarısında bulundu.
Beşiktaş'ta tüm gözler yarın oynanacak G.Birliği maçına çevrilmiş durumda. Ligde zirve mücadelesi veren, Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükselerek yoluna devam eden Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor. N'Sakala ve Vida kart cezalısı, Montero ile Rıdvan Yılmaz sakat, genç stoper Serdar Saatçi de Ümit Milli Takım kampına dahil edildiği için yarınki maçta görev yapamayacak. Savunmada sadece Rosier ve Welinton'un formaları garanti. Sergen Yalçın, bu 2 ismin yanında kimi oynatacağının hesaplarını yaparken, Dorukhan Toköz'ün cezasının sona ermesi bu bölgedeki alternatifleri artırdı.
"BU FIRSATI KAÇIRMA"
Sol bekte ilk olarak Necip Uysal'ı sahaya sürmeyi planlayan Yalçın, Welinton'un yanında ise Atiba'yı oynatmayı planlıyordu. Ancak Dorukhan'ın cezasının bitmesi ile birlikte Sergen Yalçın milli oyuncuyu ilk 11'de oynatabilir. Geçtiğimiz sezon sağ bekte de forma giyen Dorukhan Toköz'ü sadece stoperde değil sol bekte de deneyecek olan Yalçın istediğini alabilirse, bu kez de stopere Necip'i geçirecek. Tecrübeli hocanın Dorukhan'a, "Bu maç kendini göstermen için fırsat, çok iyi değerlendirmelisin" uyarısında bulunduğu öğrenildi. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları