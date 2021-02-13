13 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi! Yıldız isim takasla gelecek

Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele veren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları şimdiden başladı. Gelecek sezonun kadrosunu bir an önce kurmak isteyen siyah-beyazlılar, Süper Lig'de forma giyen yıldız ismi takasla transfer etmeyi planlıyor. İşte o isim... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi! Yıldız isim takasla gelecek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.02.2021

'nda 'u eleyerek adını yarı finale yazdıran ve 'in rakibi olan , sezon sonunda iki kupayı da müzesine götürmek istiyor.

Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi! Yıldız isim takasla gelecek

Hem ligde hem kupada zafer yaşayıp ekonomik anlamda rahata ermek isteyen siyah-beyazlılar, bir yandan da düşük maliyetle yeni sezon kadrosunu kurmanın peşinde.

Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi! Yıldız isim takasla gelecek

'ın transfer planının listesinde ise ilk sırada forması giyen Alexandru Maxim var.

Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi! Yıldız isim takasla gelecek

Fotomaç'ın haberine göre, 'nın 'ten ayrılmasının ardından takımdan ayrılmaya sıcak bakan yıldız futbolcu için kiralık gönderilen takası gündemde.

Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi! Yıldız isim takasla gelecek

Beşiktaşlı yöneticiler, Gaziantepli yetkililer ile bir araya gelip transfer detaylarını görüşecek. 'ın Rumen futbolcu için devre arasında da devreye girdiği iddia edilmişti.

Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi! Yıldız isim takasla gelecek

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Futbol Kulübü formasıyla 40 resmi mücadeleye çıkan Alexandru Maxim, bu periyotta 19 gol atarken, 3 de asist yaptı ve toplamda 21 gole direkt olarak katkı sağladı. Rumen yıldız formasıyla 131 maçta 17 gol atarken, 35 de asist yapmıştı.

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