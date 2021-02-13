Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi! Yıldız isim takasla gelecek
Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele veren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları şimdiden başladı. Gelecek sezonun kadrosunu bir an önce kurmak isteyen siyah-beyazlılar, Süper Lig'de forma giyen yıldız ismi takasla transfer etmeyi planlıyor. İşte o isim... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdıran ve Başakşehir'in rakibi olan Beşiktaş, sezon sonunda iki kupayı da müzesine götürmek istiyor.
Hem ligde hem kupada zafer yaşayıp ekonomik anlamda rahata ermek isteyen siyah-beyazlılar, bir yandan da düşük maliyetle yeni sezon kadrosunu kurmanın peşinde.
Beşiktaş'ın transfer planının listesinde ise ilk sırada Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim var.
Fotomaç'ın haberine göre, Sumudica'nın Gaziantep'ten ayrılmasının ardından takımdan ayrılmaya sıcak bakan yıldız futbolcu için kiralık gönderilen Tyler Boyd takası gündemde.
Beşiktaşlı yöneticiler, Gaziantepli yetkililer ile bir araya gelip transfer detaylarını görüşecek. Beşiktaş'ın Rumen futbolcu için devre arasında da devreye girdiği iddia edilmişti.
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Gaziantep Futbol Kulübü formasıyla 40 resmi mücadeleye çıkan Alexandru Maxim, bu periyotta 19 gol atarken, 3 de asist yaptı ve toplamda 21 gole direkt olarak katkı sağladı. Rumen yıldız Stuttgart formasıyla 131 maçta 17 gol atarken, 35 de asist yapmıştı.
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