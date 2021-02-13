Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi! Yıldız isim takasla gelecek

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Gaziantep Futbol Kulübü formasıyla 40 resmi mücadeleye çıkan Alexandru Maxim, bu periyotta 19 gol atarken, 3 de asist yaptı ve toplamda 21 gole direkt olarak katkı sağladı. Rumen yıldız Stuttgart formasıyla 131 maçta 17 gol atarken, 35 de asist yapmıştı.

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