13 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş da TFF'ye başvuru yaptı! Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından...

Beşiktaş da TFF'ye başvurdu! Galatasaray'ın ardından...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.02.2021

Galatasaray ve Kasımpaşa, 19.00'da oynanacak maçın erkene çekilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na () başvuru yaptı. İki takımın ardından da, maçı için federasyona başvurdu.

Ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk hava, yer yer kar yağışına neden oluyor. İstanbul'da pazar günü beklenen yoğun kar nedeniyle Galatasaray, saat 19.00'da oynayacağı Kasımpaşa maçının erken bir saate çekilmesi için 'ye başvurmuş, konuk ekipten de konuyla ilgili destek gelmişti.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray ve Kasımpaşa'dan sonra ve de maçlarının saat 16.00'ya alınmasını istedi. 4 takımın resmi başvurusu TFF'ye ulaştı. TFF de konuyu yayıncı kuruluşa taşıdı. Kararın gün içerisinde verileceği ifade edildi.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, pazar günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Beşiktaş ise pazartesi günü Ankara'da Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak.

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