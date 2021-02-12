13 Şubat 2021, Cumartesi
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TFF'den Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı için karar! Saati...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının saatini 19.00'dan 16.00'ya aldığını açıkladı.
TFF, 15 Şubat Pazartesi Saat 19.00'da oynanması planlanan Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının saatinin değiştiğini açıkladı. Zorlu karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Beşiktaş maç saatinin değişmesiyle ilgili resmi siteden açıklama yayınladı.
İşte o açıklama:
Futbol Takımımızın Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile 15 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynaması planlanan maçın başlama saati, federasyon tarafından saat 16.00 olarak değiştirilmiştir.
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