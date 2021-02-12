TFF'den Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı için karar! Saati...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi ve penaltılara giden maçı siyah-beyazlılar kazanarak yarı finale yükselen taraf olmuştu. Maçın penaltı atışları sırasında ise flaş bir detay ortaya çıktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)