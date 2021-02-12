13 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Konyaspor-Beşiktaş maçında penaltılarda su şişesi detayı! Utku Yuvakuran...

Penaltılarda su şişesi detayı! Utku Yuvakuran...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.02.2021

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde İttifak Holding sahasında ile karşı karşıya geldi ve penaltılara giden maçı siyah-beyazlılar kazanarak yarı finale yükselen taraf olmuştu. Maçın penaltı atışları sırasında ise flaş bir detay ortaya çıktı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Ziraat Türkiye Kupası'nda , İttifak Holding 'u penaltı atışları sonrası eleyerek yarı finale yükseldi. Maç boyunca oyunu ile göz dolduran Beşiktaş'ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran penaltılarda da takımının kahramanı oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre seri penaltı atışları öncesinde takımın yardımcı antrenörleri ve Murat Kaytaz Utku'ya önce moral, ardından da su şişesi aracılığı ile talimat verdi. Konyaspor'un atacağı her penaltı öncesinde oyuncunun atacağı köşeyi su şişesinin üzerine yazarak oyuncuya gönderen ikili, 5 penaltıdan dördünün köşesini de doğru bildi.

Maçın ardından Utku ise "Takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Penaltının sırrı olmaz ama maçtan önce tüm penaltı atanları analiz ettik. Su şişesine hocalarım da nereye atılacağını yazdı" ifadelerini kullandı.

İşte Konyaspor - Beşiktaş maçının özeti! (İzleyin) haberin devamı

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