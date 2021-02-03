03 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun sözleri! "Antrenmanlara devam ediyordu ama..."

Yalçın'dan Cenk sözleri! Antrenmanlara devam ediyordu ama...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 23. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yalçın, " İngiltere'de antrenmanlarına devam ediyordu ama maç kondisyonu farklı. Aramıza katıldığında daha net göreceğiz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 23. haftasında Fraport TAV 'a konuk olacak 'ta teknik direktör maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın o sözleri:

"Ljajic'in durumu iyi, 2 maç kullandık bugün ilk 11'de başlatmak istedik. Fiziksel olarak iyi olduğunu düşündük, bakacağız nasıl olduğuna.

Kazanmak istiyoruz. Antalyaspor son zamanların formda ekiplerinden biri, deplasmanı iyi yapan bir ekip. Herhalde 5'li savunma oynayacaklar, hızlı geçişleri değerlendirmek isteyecekler. Zor bir maç olacak ama kazanmak istiyoruz.

daha ekibe dahil olamadı, onun için daha konuşamadık. İngiltere'de antrenmanlarına devam ediyordu ama maç kondisyonu farklı. Aramıza katıldığında daha net göreceğiz."

Güven Yalçın'dan flaş Beşiktaş sözleri! haberin devamı

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