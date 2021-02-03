Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun sözleri! "Antrenmanlara devam ediyordu ama..."

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Faport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Cenk Tosun İngiltere'de antrenmanlarına devam ediyordu ama maç kondisyonu farklı. Aramıza katıldığında daha net göreceğiz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın o sözleri:

"Ljajic'in durumu iyi, 2 maç kullandık bugün ilk 11'de başlatmak istedik. Fiziksel olarak iyi olduğunu düşündük, bakacağız nasıl olduğuna.

Kazanmak istiyoruz. Antalyaspor son zamanların formda ekiplerinden biri, deplasmanı iyi yapan bir ekip. Herhalde 5'li savunma oynayacaklar, hızlı geçişleri değerlendirmek isteyecekler. Zor bir maç olacak ama kazanmak istiyoruz.

Cenk Tosun daha ekibe dahil olamadı, onun için daha konuşamadık. İngiltere'de antrenmanlarına devam ediyordu ama maç kondisyonu farklı. Aramıza katıldığında daha net göreceğiz."

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