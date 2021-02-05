05 Şubat 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi

Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.02.2021

'in 24. hafasında 'u konuk edecek , pazar günü oynanacak mücadelenin hazırlıklarına başladı.

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlılar ardından pas ve 5'e 2 çalışması ile dar alanda minik kale maç yaptı. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 16.00'da yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.

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