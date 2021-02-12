13 Şubat 2021, Cumartesi
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Beşiktaş'tan forvet atağı! İşte listedeki 2 isim
Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, İngiltere'den talibi çıkan Vincent Aboubakar'ın satılması halinde bu bölge için 2 aday belirledi. İşte o isimler... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.
İngiltere'den talibi çıkan yıldız futbolcu için istenen rakam sağlanırsa transfere onay çıkabilir.
Bu gelişmenin yanı sıra Beşiktaş listedeki isimler için de girişimlere başlayacak. ilk hedef, Kara Kartal'ı sosyal medyada takibe alan Bodo'da 28 golle yıldızlaşan 26 yaşındaki Kasper Junker.
Diğer aday ise Belçika'da Leuven'de foram giyen 26 yaşındaki Thomas Henry. Listedeki iki golcü de Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
(Fotomaç)
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