13 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan forvet atağı! İşte listedeki 2 isim

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, İngiltere'den talibi çıkan Vincent Aboubakar'ın satılması halinde bu bölge için 2 aday belirledi. İşte o isimler... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'tan forvet atağı! İşte listedeki 2 isim
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.02.2021

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen 'ta transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Beşiktaş'tan forvet atağı! İşte listedeki 2 isim

ile sözleşme uzatacak olan 'ta, futbolcu ile yolların ayrılma ihtimali de değerlendiriliyor.

Beşiktaş'tan forvet atağı! İşte listedeki 2 isim

'den talibi çıkan yıldız futbolcu için istenen rakam sağlanırsa transfere onay çıkabilir.

Beşiktaş'tan forvet atağı! İşte listedeki 2 isim

Bu gelişmenin yanı sıra listedeki isimler için de girişimlere başlayacak. ilk hedef, 'ı sosyal medyada takibe alan 'da 28 golle yıldızlaşan 26 yaşındaki .

Beşiktaş'tan forvet atağı! İşte listedeki 2 isim

Diğer aday ise 'da 'de foram giyen 26 yaşındaki . Listedeki iki golcü de 'a gelmeye sıcak bakıyor.

(Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a çifte müjde! Takımla çalıştılar Beşiktaş'a çifte müjde! Takımla çalıştılar
Flaş Cenk yorumu! O sorunu çözecektir Flaş Cenk yorumu! "O sorunu çözecektir"
Bomba transfer hamlesi! Yıldız isim takasla gelecek Bomba transfer hamlesi! Yıldız isim takasla gelecek
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör