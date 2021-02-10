10 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Josef samba yapıyor!

Josef samba yapıyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.02.2021

31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Josef de Souza, ’ta top çalma ve top kapma istatistiklerinde zirvede yer alırken, takımının adeta yeni jokeri oldu.

Siyah-beyazlıların yıldız ismi Josef de Souza, geldiği günden bu yana ortaya koyduğu futbolla herkesin takdirini kazandı. 31 yaşındaki oyuncunun yüksek performansı teknik direktör ve yönetimi oldukça memnun ediyor. Geçtiğimiz günlerde opsiyon maddesi beklenmeden sözleşmesi uzatılan Brezilyalı yıldız, Konya maçında takımı eksik olmasına rağmen sahada adeta iki kişilik oyun ortaya koyarak ayak basmadık yer bırakmadı. Deneyimli ön libero formasıyla 19 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 2 asiste imza attı.

ELNENY'İ ARATMADI
Josef, siyah-beyazlı takımda 2.4 top çalma, 1.9 top kapma istatistiklerinde zirvede yer alırken maç başına 1.1 kilit pasla takımının üçüncü, 67.8 ortalama pasla da ikinci sırasında yer aldı. Elneny'den doğan boşlukta Beşiktaş'ta birçok ön libero ismi gündeme gelmişti. Ndiaye, Kabore ve Drinkwater gibi futbolcuları veto eden Sergen Yalçın, Josef de Souza'yı ise takımında görmek istemişti. 1.3 milyon Euro maaşa bonservissiz olarak kadroya katılan yıldız oyuncu, hem Elneny'nin boşluğunu doldurdu hem de az maliyetle takıma büyük katkı yaptı.

(Fotomaç)

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