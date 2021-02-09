09 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Valentin Rosier Fransa basınında!

Rosier Fransa basınında!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.02.2021

'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Rosier için, L’Equipe Gazetesi, “Rosier, Kartal’a hayat veren isim oldu. 10 kişi kalan takımını zirve yarışındaki rakipleriyle eşit şartlara taşıdı” ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 'ta forma giyen yıldız , maçında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim olurken; Rosier'in performansı Fransız basınında da geniş yer buldu. 'nın ünlü basın kuruluşlarından biri olan L'Equipe Gazetesi, siyah-beyazlı takımın oyuncusu Rosier'in performansını sayfasına taşıdı.

ZİRVEYİ KARIŞTIRAN GOL

Fransız futbolcunun attığı golün önemine dikkat çekilen haberde; "Beşiktaş'ın 'den kiraladığı Valentin Rosier, siyah-beyalılara Konyaspor karşısında galibiyeti getiren isim oldu. Eski Troyen futbolcusu N'Sakala'nın atılmasından sonra 10 kişi kalan takımını, şampiyonluk yarışındaki rakipleri F.Bahçe ve G.Saray ile aynı puana getirerek, şartları yeniden eşitledi" ifadelerine yer verildi. (Fotomaç)
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