Atiba Hutchinson: Kendimi öldüremem
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Atiba Hutchinson, 89 kez milli olan Julian de Guzman'ın rekorunu kırmak istediğini belirtip "Ama bunun için kendimi öldüremem" dedi.
Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Hutchinson'ın doğum günü için The Canadian Press, kapsamlı bir haber hazırladı. 2010 yılında geldiği Türkiye'de 3 çocuğu doğan Atiba, "Uzun zamandır buradayım. Buranın en diyebileceğim bir yer olduğunu hissettim" derken, kariyerine dair çok önemli bir hedefi de açıkladı.
84 kez Kanada A Milli takım formasını giyen Atiba, Kanadalı efsane futbolcu Julian de Guzman'ın rekorunu kırmak istiyor. 89 kez Kanada Milli Takımı'nın formasını giyen Guzman'ın rekorunu geçmeyi planlayan Atiba, "Olursa harika olur. Fakat bunu başarmak için de kendimi öldüremem" şeklinde esprili bir yanıt verdi.
HOCAMLA GÖRÜŞTÜM
Kanada Milli Takım Teknik Direktörü John Herdman'la görüştüğünü söyleyen Atiba, "Onunla konuştum ve 'Kendimi hala iyi hissediyorum, denemek ve devam etmek, mümkün oldukça takıma dahil olmak istiyorum' dedim" ifadesini kullandı.
Kanada basını, Beşiktaş forması altında 275 maça çıkan Atiba'nın ülkesinin en önemli futbol markalarından biri olduğunu ifade etti. Atiba, Beşiktaş formasıyla 22 gol attı, 28 asist yaptı ve toplam 50 gole direkt katkı sağladı.
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