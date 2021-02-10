10 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve siyah-beyazlı kulüple sözleşme uzatma konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Dorukhan Toköz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan 24 yaşındaki futbolcuya İtalyan devi talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.02.2021

ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda henüz sonuç alınamayan 'ün talipleri artıyor.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

Milli futbolcu siyah-beyazlıların kendisine yaptığı 7 milyon liralık net maaş artı maç başı 100 bin liralık teklife yanıt vermezken, menajeri da kulüpleriyle dirsek temasında.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

LAZIO TALİP OLDU!

Sabah'ın haberine göre; ve 'dan büyük ilgi olan 24 yaşındaki milli futbolcuya son talip oldu.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

İtalyanlar gözlemcileriyle yakından takip ettirdiği Dorukhan ile ilgili olumlu raporlar hazırladı ve transfer için hedefleri arasına koydu.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

Son yıllarda 'yi yakından takip eden ekibi ve transferleriyle 'e olan ilgisini göstermişti.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

Başkent ekibinin bu kez sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dorukhan için bir hayli istekli olduğu ve menajeriyle temaslara başladıkları belirtildi.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

Deneyimli oyuncunun da konusuna sıcak baktığı ve menajerinin görüşmelerinin akıbetini beklediği kaydedildi.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

Dorukhan'a dışında, ve 'in de ilgisi mevcut.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

Milli futbolcunun adı sık sık ile de anılıyor.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...

2018-19'dan bu yana forması terleten başarılı orta saha, bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 2 asiste imza attı.

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