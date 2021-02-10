Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e sürpriz talip! Fenerbahçe derken...
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve siyah-beyazlı kulüple sözleşme uzatma konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Dorukhan Toköz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan 24 yaşındaki futbolcuya İtalyan devi talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberleri)
Beşiktaş ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda henüz sonuç alınamayan Dorukhan Toköz'ün talipleri artıyor.
Milli futbolcu siyah-beyazlıların kendisine yaptığı 7 milyon liralık net maaş artı maç başı 100 bin liralık teklife yanıt vermezken, menajeri Ahmet Bulut da Avrupa kulüpleriyle dirsek temasında.
İtalyanlar gözlemcileriyle yakından takip ettirdiği Dorukhan ile ilgili olumlu raporlar hazırladı ve transfer için hedefleri arasına koydu.
Son yıllarda Türkiye'yi yakından takip eden İtalyan ekibi Eljif Elmas ve Vedat Muriqi transferleriyle Süper Lig'e olan ilgisini göstermişti.
Başkent ekibinin bu kez sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dorukhan için bir hayli istekli olduğu ve menajeriyle temaslara başladıkları belirtildi.
Deneyimli oyuncunun da Lazio konusuna sıcak baktığı ve menajerinin görüşmelerinin akıbetini beklediği kaydedildi.
Dorukhan'a Lazio dışında, Udinese ve Real Betis'in de ilgisi mevcut.
Milli futbolcunun adı sık sık Fenerbahçe ile de anılıyor.
2018-19'dan bu yana Beşiktaş forması terleten başarılı orta saha, bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 2 asiste imza attı.
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